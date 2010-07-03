Bugatti выпустила самый дорогой автомобиль в мире

Французский производитель люксовых спортивных авто Bugatti представил гиперкар La Voiture Noire ("черный автомобиль"), который назвал самым дорогим новым автомобилем в мире, сообщает "Интерфакс".
Выпуск гиперкара приурочен к 110-й годовщине компании. Машина изготовлена в единственном экземпляре, ее стоимость составляет 11 миллионов евро.
La Voiture Noire является современной интерпретацией купе Type 57 SC Atlantic, разработанной сыном основателя компании Жаном Бугатти в 1936 году. Все детали машины изготовлены вручную.
Уникальный автомобиль Bugatti уже продан. Его новый собственник не раскрывается, однако известно, что им является "большой поклонник бренда". По неофициальной информации, им стал экс-глава Volkswagen Фердинанд Пьех.
В 2017 году Rolls-Royce выпустила автомобиль Sweptail со стеклянной крышей, стоимостью 12,8 миллиона долларов. Это чуть больше 11 миллионов евро по текущему курсу. В 2018 году уникальную Pagani Zonda HP Barchetta оценили в 15 миллионов долларов.
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