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01 ноября, 15:44

Политика

МИД РФ выразил сожаление из-за упразднения основы присутствия ООН в Западной Сахаре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство иностранных дел России выразило сожаление из-за упразднения основы присутствия представителей ООН в Западной Сахаре и рассчитывает на продолжение политического урегулирования в регионе. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мандат Миссии Организации Объединенных Наций (ООН) по проведению референдума в Западной Сахаре истек 31 октября. В МИД отметили, что консенсус по окончательному решению западносахарского вопроса пока не сформировался.

США, стремясь искусственно ускорить урегулирование, накануне указанной даты стали настаивать на резком сокращении полномочий миссии. В МИД подчеркнули, что Россия не могла поддержать намерение лишить западносахарцев права голоса. Американцы выступили против продления прежнего мандата, что ставит миссию на грань ликвидации.

Москва остается в плотном контакте по этой тематике с алжирскими, марокканскими и другими партнерами.

Ранее в МИД указывали на нарастающую активность украинских военных на африканском континенте. Киев целенаправленно пытается создать так называемый "второй фронт" против Москвы в целом ряде государств региона, уверены дипломаты. В частности, в Мали украинские инструкторы были замечены в рядах боевиков-исламистов, где они занимаются обучением применению беспилотных летательных аппаратов.

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