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17 июля, 07:24

Политика

В МИД РФ заявили, что ВСУ в Африке пытаются создать "второй фронт" против России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко заявил о нарастающей активности украинских военных на африканском континенте. В беседе с ТАСС он поделился мнением, что Киев целенаправленно пытается создать так называемый "второй фронт" против Москвы в целом ряде государств региона.

Дипломат подтвердил озвученные ранее главой МИД РФ Сергеем Лавровым данные о том, что Запад использует украинских боевиков для подрыва отношений России со странами Сахаро-Сахельского региона.

Борисенко привел конкретные примеры деструктивной деятельности. В частности, в Мали украинские инструкторы были замечены в рядах боевиков-исламистов, где они занимаются обучением применению беспилотных летательных аппаратов.

В Ливии инструкторы, которые, согласно легенде, тренировали местных военных, на деле применили безэкипажные катера против гражданского судна. Результатом атаки стало повреждение российского танкера "Арктик Метагаз", который до сих пор остается в дрейфе в Средиземном море.

Кроме того, замглавы внешнеполитического ведомства сообщил о присутствии украинских наемников в Судане. Согласно его данным, в ноябре 2025 года они воевали на стороне мятежных "Сил быстрого реагирования" и принимали непосредственное участие в захвате города Эль-Фашер, после которого погибло значительное количество мирных жителей.

Борисенко подчеркнул, что география присутствия украинских военных в Африке этим не ограничивается.

Ранее Лавров заявил об утрате доверия РФ к позиции Запада по Украине. По его словам, западные страны лишь имитирует готовность к переговорам и окончательно исчерпали запас доверия со стороны Москвы. Вместо диалога оппоненты перешли к открытым ультиматумам в адрес России.

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