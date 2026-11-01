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01 ноября, 13:02

Транспорт

Бирюлевскую линию метро продлят на три станции в Московскую область

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Три станции Бирюлевской линии метро появятся в поселках Лопатино и Дрожжино Ленинского округа Московской области. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, передает портал мэра и правительства города.

По его словам, было принято решение о строительстве еще 12 станций Бирюлевской линии. Первый из объявленных участков включит пять станций: три разместят в Ленинском городском округе – "Клубничные поля", "Лопатино" и "Дрожжино", а еще две появятся в Москве – "Маршала Савицкого" и "Щербинка".

Линию продлят от станции "Бирюлево" через территорию Ленинского городского округа до столичных районов Коммунарка и Филимонковский Новомосковского административного округа. Общая протяженность радиуса с 22 станциями превысит 62 километра. Всего радиальные линии столичной подземки планируется продлить по семи направлениям.

Объявленные ранее Сергеем Собяниным планы развития метро предусматривают строительство до 2035 года еще около 35 новых станций, 12 из которых расположатся непосредственно в Московской области.

Как подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, новые станции повысят качество жизни более 5,7 миллиона москвичей и жителей Подмосковья. Ожидается, что новыми участками будут пользоваться около 600 тысяч пассажиров в сутки, а время в пути сократится в среднем на 30–60 минут в день. Поездки из области в столицу станут примерно в два раза быстрее.

Ликсутов также отметил, что в начале 2010-х годов 16 участков метро в часы пик работали на пределе пропускной способности, а сегодня столичный метрополитен располагает значительным резервом провозной способности. Это дает возможность развивать сеть и продлевать ряд радиальных линий в Московскую область.

Ранее стало известно, что в Бирюлеве Восточном на юге Москвы построят три станции Бирюлевской линии метро. "Каспийская", "Липецкая" и "Лебедянская" станут первыми в районе. На станциях "Липецкая" и "Лебедянская" сейчас выносят инженерные коммуникации, устраивают форшахту и стену в грунте. На "Каспийской" завершили устройство ограждающих конструкций котлована.

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