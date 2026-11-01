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01 ноября, 11:05

Технологии

Арбитражный суд Москвы запретил Apple судиться с VK в США

Фото: depositphotos/mrsiraphol

Арбитражный суд Москвы запретил американской Apple Inc. и ирландской Apple Distribution International Ltd. подавать иски к VK на территории США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Суд удовлетворил ходатайство соцсети о принятии обеспечительных мер. Согласно определению, Apple Inc., ООО "Эппл Рус" и их представителям запрещено продолжать судебное разбирательство по заявлению, поданному к ООО "ВК" в Северный окружной суд штата Калифорния. Ограничение действует до вступления в законную силу решения по текущему делу.

При этом компания VK подала иск к Apple с требованием вернуть в App Store мобильные приложения, восстановить возможность получать из них уведомления и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда. Речь идет о соцсетях VK и "Одноклассники", а также сервисе VK Music.

В поданном иске VK также потребовала взыскать со структур Apple 58 миллионов рублей в день при неисполнении будущего решения суда о восстановлении своих трех приложений в Аpp Store. По поводу соцсети VK холдинг попросил взыскивать 50 миллионов рублей в день, соцсети "Одноклассники" – 3 миллиона, а сервиса VK Music – 5 миллионов.

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