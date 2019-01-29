Ограничения для неэкологичных машин могут ввести в Москве

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Ограничительные зоны въезда для автомобилей низких экологических классов могут появиться в Москве. Об этом сообщается на сайте Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Предложения СПЧ также включают в себя применение определенных дорожных знаков, выявление категорий транспортных средств и создание системы видеоконтроля на границах таких зон для фиксации нарушений.

Одним из путей решения проблемы загрязнения воздуха в Совете назвали "введение ограничений для транспорта классов "0", "1", "2" и "3", суммарная доля которых в столице в 2016 году составляла 40 процентов".

Отмечается, что Совет получил письмо мэра Москвы Сергея Собянина, в котором выражается поддержка предложения правозащитников и благодарность за "неравнодушное отношение к вопросам улучшения экологии".

В нем также говорится, что правительство уже приняло ряд мер для улучшения экологической обстановки города.

В частности, к ним относится закупка автобусов, соответствующих стандарту "Евро-5", запуск альтернативных видов транспорта и принятие ряда правовых актов.

Член Совета Федерации Ирина Гехт ранее заявила, что для улучшения экологии центральные улицы в городах России необходимо сделать пешеходными в выходные дни.