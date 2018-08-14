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Минфин предложил ввести новый экологический налог вместо нынешней платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Как передает РИА Новости, сейчас в законе об охране окружающей среды закреплены нормы о плате за негативное воздействие на нее. При этом размер платы рассчитывают на основе объема выбросов загрязняющих веществ.

Однако, по данным Минфина, ныне действующий неналоговый платеж недостаточно эффективен. В результате государственные экологические программы приходится финансировать за счет иных доходов федерального и региональных бюджетов, пояснили в ведомстве, напомнив, что в ряде стран в этих целях взимается специальный экологический налог.

Проект поправок в налоговый кодекс РФ предусматривает фиксацию налоговых ставок за выброс различных веществ в воздух или воду, а также за размещение отходов производства в зависимости от класса их опасности. Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 января 2020 года.