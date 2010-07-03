Названа цена нового российского электромобиля Zetta

Новый российский электромобиль Zetta, который может появиться в продаже уже в декабре текущего года, будет стоить от 450 тысяч рублей. За эти деньги можно будет купить машину с базовой комплектацией с батареей, рассчитанной на 200 километров хода, сообщил РИА Новости гендиректор Zetta Денис Щуровский.
По его словам, подготовку электромобилей к производству завершили на 70%.
"В августе машина уже должна уйти на сертификацию, к сентябрю-октябрю – ее пройти, и с декабря – уже начать продажи. Это будут уже серийные машины. Все валидационные испытания автомобиль уже прошел", – сказал Щуровский.
К концу года планируется появление около десяти опытно-промышленных образцов в серийном исполнении.
Ранее сообщалось, что в комиссии Мосгордумы по экологической политике предложили создать собственные парковочные места для владельцев электромобилей. Как отмечала глава комиссии Зоя Зотова, парковочные места для таких авто появились только в центре города. Находятся они вблизи зарядных станций, обычным машинам там парковаться нельзя.
Кроме того, в Госдуме выступили за освобождение владельцев электрокаров от транспортного налога на 6 лет. По мнению авторов проекта, это будет стимулировать развитие рынка электромобилей и поспособствует совершенствованию соответствующей инфраструктуры.
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