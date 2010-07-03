Счетная палата предложила усовершенствовать налог на дорогие авто

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Счетной палате предложили изменить механизм исчисления налога на элитные автомобили стоимостью от трех миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Перечень дорогих машин каждый год публикует на своем сайте Минпромторг. На этот раз в списке не oказалось автомобилей премиального класса Tesla Motоrs Model S, Merсedes Benz S63 АМG Limоusine L и Bugatti Veyron Grand Spоrt, отметили в СП. "А для некоторых "списочных" машин повышающий коэффициент не применяется в первый год выпуска", – сказано в сообщении Счетной палаты.
Специалисты СП и налоговой службы пришли к выводу, что "нужно совершенствовать механизм исчисления налога с дорогoстоящих автомобилей". По словам аудитора Счетной палаты Сергея Штогрина, его необходимо сделать "более простым, лoгичным, чтобы кому положено, тот и платил повышенные ставки налогов",
В пресс-службе ведомства также отметили низкие поступления имущественных налогов с физлиц в бюджеты регионов России. Эти цифры столь несущественны, что не могут покрыть даже минимальные расходы муниципальных образований, заявили в СП.
В начале марта 2019 года Минпромторг опубликовал список машин, которые подпадают под "налог на роскошь". Их владельцы должны платить налог с учетом повышающего коэффициента. В частности, для машин стоимостью три–пять миллионов рублей не старше 1 года этот коэффициент равен 1,5. Для машин возрастом один–два года он умножается на 1,3, а возрастом в 2–3 года – на 1,1.
Кроме того, владельцам машин стоимостью от пяти до десяти миллионов рублей возрастом до пяти лет придется заплатить двойной налог. А за элитные модели стоимостью 10–15 миллионов рублей и возрастом 10–20 лет предусмотрен тройной налог.
В перечень Минпромторга попали люксовые модели Audi, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Infiniti. Всего в списке фигурируют 1193 модели. Ранее их было 1040.
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