В России могут ввести новые льготы для электромобилей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Правительство планирует ввести новые налоговые льготы для расширения рынка электромобилей в России. Сейчас в стране эксплуатируются чуть меньше 5 тысяч таких машин – это примерно 0,1% от всего автопарка. Об этом сообщает газета "Известия".

Владельцам электромобилей могут разрешить ездить по выделенным полосам для общественного транспорта, бесплатно парковать машину в местах с зарядными устройствами и не платить за проезд по платным трассам. В правительстве также рассматривается идея освобождения собственников таких автомобилей от транспортного налога.

В настоящее время регионы России могут по своему усмотрению принять меры по стимулированию развития электротранспорта. В Москве для владельцев электрокаров уже несколько лет работает бесплатная парковка.

Ранее европейский директор японского автопроизводителя Mazda по исследованиям Кристиан Шульце рассказал о вреде электромобилей для экологии. По его словам, электрокары с аккумуляторами большой емкости в плане выбросов за 100 тысяч миль пробега загрязняют окружающую среду больше, чем автомобили с дизельными двигателями.

