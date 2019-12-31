Электромобили оказались вреднее дизельных машин

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Европейский директор японского автопроизводителя Mazda по исследованиям Кристиан Шульце в интервью Automotive News рассказал о вреде электромобилей для экологии.

По его словам, электрокары с аккумуляторами большой емкости в плане выбросов за 100 тысяч миль пробега загрязняют окружающую среду больше, чем автомобили с дизельными двигателями.

В качестве примера он привел батареи на 95 киловатт-час, которые установлены на некоторых моделях Tesla и предназначены для поездок на дальние расстояния.

Они выбрасывают в атмосферу больше двуокиси углерода (CO2). Ключевую роль в этом играют производство и утилизация, так как владельцы вынуждены менять батареи в связи с окончанием срока службы.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее рассказал, что первый российский электромобиль Zetta появится в продаже в начале 2020 года. Модель будет производить одноименный завод в Тольятти.