КамАЗ представил тягач будущего

Камский автомобильный завод к 50-летнему юбилею представил тягач нового поколения КамАЗ-54901 Continent.
Тягач предназначен для одного водителя, помощь которому будет оказывать система Highway Pilot, передает News.ru. Она будет отвечать за экстренное торможение, автономный режим движения и перестроения в полосе.
Новый грузовик оснащен улучшенным двигателем P-6 и электрической установкой, отмечает производитель. В салоне тягача предусмотрены расширенное спальное место, СВЧ-печь, холодильник, мультиварка и умывальник.
Компания Tesla в ноябре представила новый электрический автомобиль – пикап Cybertruck. По словам Илона Маска, внешний вид напоминает "бронированную машину пехоты из будущего". Дизайн сделан по образцу из фильма "Бегущий по лезвию".
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