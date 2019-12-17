КамАЗ представил тягач будущего

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Камский автомобильный завод к 50-летнему юбилею представил тягач нового поколения КамАЗ-54901 Continent.

Тягач предназначен для одного водителя, помощь которому будет оказывать система Highway Pilot, передает News.ru. Она будет отвечать за экстренное торможение, автономный режим движения и перестроения в полосе.

Новый грузовик оснащен улучшенным двигателем P-6 и электрической установкой, отмечает производитель. В салоне тягача предусмотрены расширенное спальное место, СВЧ-печь, холодильник, мультиварка и умывальник.



Компания Tesla в ноябре представила новый электрический автомобиль – пикап Cybertruck. По словам Илона Маска, внешний вид напоминает "бронированную машину пехоты из будущего". Дизайн сделан по образцу из фильма "Бегущий по лезвию".