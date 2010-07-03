Новые электрокары от Илона Маска купит полиция Дубая

Полиция Дубая пересядет на новые электрокары от Илона Маска. В Дубае рассчитывают получить машины уже в 2020 году.

Сейчас автопарк местных стражей самый дорогой и быстрый в мире. В нем есть Bugatti и Lamborghini, а уж Mercedes-Benz просто никто не считает.

Ранее сообщалось, что Tesla получила 200 тысяч заказов на Cybertruck. Новый электропикап начнут производить лишь в конце 2021 года. Его дизайн сделан по образцу фантастического фильма "Бегущий по лезвию", действие которого происходит в ноябре 2019 года.

Презентация электромобиля прошла на прошлой неделе. Самая дешевая модель Cybertruck будет стоить около 40 тысяч долларов. Модель с запасом хода в 300 миль – за 50 тысяч. Топовая комплектация с запасом хода в 500 миль и с тремя электромоторами – от 70 тысяч долларов.