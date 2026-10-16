ТАСС: шесть рейсов из Турции в Москву развернулись из-за ограничений во Внуково

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Шесть самолетов, направлявшихся из Турции в Москву, изменили курс из-за ограничений на полеты в столичном аэропорту Внуково. Рейсы из Антальи, Стамбула и Бодрума развернулись над Польшей и Белоруссией, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

По словам собеседника агентства, все шесть воздушных судов должны приземлиться в Стамбуле. Причиной изменения маршрутов стали меры безопасности, действующие в московском аэропорту.

Ранее Росавиация объявила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах Москвы.

Меры принимаются на фоне атаки беспилотников. Сергей Собянин сообщил об уничтожении 59 беспилотников, направлявшихся к столице.