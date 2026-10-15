Собянин сообщил об отражении атаки уже 21 направлявшегося к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку беспилотников, направляющихся к столице. Об уничтожении еще 11 аппаратов сообщил Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал градоначальник в мессенджере MAX.

Ранее мэр Москвы информировал о сбитии 10 беспилотников. Таким образом, общее число уничтоженных аппаратов достигло 21.

На фоне атаки временные ограничения ввели в четырех аэропортах Московского региона: Шереметьево, Жуковский, Домодедово и Внуково.