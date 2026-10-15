Временные ограничения введены в Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщили в Росавиации.

Уточняется, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Ранее столичная авиагавань принимала и отправляла рейсы лишь по согласованию с соответствующими органами. Такие меры вводили из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Домодедово. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность полетов.

До этого депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров об изменениях в расписании рейсов с помощью СМС. Авторы инициативы указали, что путешественники не всегда своевременно узнают о задержках, переносах и отменах вылетов.

