15 октября, 22:41Транспорт
Временные ограничения введены в Домодедово
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщили в Росавиации.
Уточняется, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.
Ранее столичная авиагавань принимала и отправляла рейсы лишь по согласованию с соответствующими органами. Такие меры вводили из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Домодедово. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность полетов.
До этого депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров об изменениях в расписании рейсов с помощью СМС. Авторы инициативы указали, что путешественники не всегда своевременно узнают о задержках, переносах и отменах вылетов.