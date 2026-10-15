15 октября, 23:57Мэр Москвы
Собянин: силами ПВО Минобороны сбиты еще 16 БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Еще 16 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву, уничтожили силы ПВО Минобороны. Об этом сообщил Сергей Собянин.
"Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков", – написал он в мессенджере MAX.
Ранее мэр сообщал об уничтожении 21 беспилотника. Таким образом, общее число сбитых аппаратов достигло 37.
На фоне атаки временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действуют во всех четырех аэропортах Московского региона. Речь идет о Шереметьево, Жуковском, Домодедово и Внуково.