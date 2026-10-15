Собянин: силами ПВО Минобороны сбиты еще 16 БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще 16 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву, уничтожили силы ПВО Минобороны. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков", – написал он в мессенджере MAX.

Ранее мэр сообщал об уничтожении 21 беспилотника. Таким образом, общее число сбитых аппаратов достигло 37.

На фоне атаки временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действуют во всех четырех аэропортах Московского региона. Речь идет о Шереметьево, Жуковском, Домодедово и Внуково.