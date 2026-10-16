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Отказ от российских энергоресурсов усилил зависимость европейских стран от поставок сжиженного природного газа из США. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.

По словам экс-дипломата, европейские государства сами создали условия для возможного давления со стороны Вашингтона, отказавшись от российских нефти и газа. Форд считает, что теперь страны Европы оказались в уязвимом положении.

Он также заявил, что ситуация усугубилась после того, как европейские страны поддержали действия США против Ирана.

"Этим европейским государствам следует винить только самих себя. Они сделали себя уязвимыми, отрезав себя от российской нефти и газа", – подчеркнул Форд.

Ранее представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен предупредила об "очень тяжелой зиме" в Европе из-за высоких цен на энергоносители. На брифинге в Брюсселе она также поддержала решение стран ЕС и G7 направить на рынок 50 миллионов баррелей нефти и 50 миллионов баррелей дизельного топлива из стратегических запасов.