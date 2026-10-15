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Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с уполномоченными органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве указали, что меры введены из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

В расписании рейсов возможны корректировки. Уточнить статус рейса можно с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее аэропорт Домодедово также перешел на прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами. Однако позднее в этой авиагавани ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

