15 октября, 22:52Транспорт
Аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию
Фото: depositphotos/Chalabala
Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с уполномоченными органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.
В ведомстве указали, что меры введены из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.
В расписании рейсов возможны корректировки. Уточнить статус рейса можно с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ранее аэропорт Домодедово также перешел на прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами. Однако позднее в этой авиагавани ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.