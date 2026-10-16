CNN: трое детей и один взрослый погибли в результате стрельбы в школе в штате Орегон

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Четыре человека, в том числе трое детей, погибли при стрельбе в начальной школе американского города Бенд в штате Орегон. Такие данные приводит телеканал CNN.

Ранее полиция Бенда сообщила о многочисленных пострадавших в результате стрельбы. Среди них были несовершеннолетние.

Злоумышленник погиб на месте происшествия. Другие подробности случившегося, в том числе возможные мотивы стрелявшего, не раскрываются.

Ранее нападение на учебное заведение произошло в Словакии. В городе Сташкове ученик восьмого класса атаковал холодным оружием двух учительниц и одноклассницу. В результате нападения погибла 61-летняя преподавательница.