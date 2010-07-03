Tesla представила футуристический пикап

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Компания Tesla представила новый электрический автомобиль – пикап Cybertruck. Машина получила угловатый и футуристический дизайн. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Илона Маска, внешний вид пикапа напоминает "бронированную машину пехоты из будущего". Дизайн автомобиля сделан по образцу из фильма "Бегущий по лезвию". По функциональным особенностям новинка близка к бензиновой модели Ford F-150.

Для дверей пикапа использовали такой же сплав, что и для космических ракет SpaceX. Прямо на сцене в ударопрочное стекло метнули стальной шарик, который отлетел в сторону.

Встроенного в машину аккумулятора хватит на 500 миль (около 800 километров. – Прим. ред.), заряжать пикап можно от электросети. Стандартная комплектация включает в себя автопилот, автопарковку и полный привод. Минимальная цена новой модели будет составлять порядка 40 тысяч долларов.

Ранее Илон Маск заявил, что автомобили Tesla будут цокать копытами и кричать козлами. Он пообещал установить в новых моделях дополнительную опцию – владельцы смогут менять гудки и даже звуки движущейся машины.

В качестве примера бизнесмен привел топот лошадей, а также использовал эмодзи с дующим ветром и козлом. Впрочем, многие пользователи в комментариях посчитали заявление Маска обычной шуткой. Он уже не раз скрывал проблемы своих компаний необычными обещаниями или предложениями.

