Советник Трампа раскритиковал Илона Маска

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Член правления Facebook и советник президента США Дональда Трампа Питер Тиль раскритиковал предпринимателя и изобретателя Илона Маска и назвал его негативным героем для молодежи. Об этом сообщило издание "Газета.ру".

По словам Тиля, Маску невозможно подражать, и это отпугивает молодых людей. Они не готовы столкнуться с трудностями, чтобы достичь тех высот, которых удалось достичь создателю Tesla и SpaceX.

В качестве более адекватной модели поведения Питер Тиль назвал бывшего генерального директора Apple Стива Джобса. Член правления Facebook считает его единственным по-настоящему великим новатором.

Илон Маск в настоящий момент продолжает работу над независимой Интернет-сетью с покрытием всего мира, в том числе наиболее труднодоступных мест. На минувшей неделе глава компании SpaceX отправил через новую сеть первое сообщение для своего Twitter-аккаунта.

Компания предпринимателя и изобретателя планирует вывести на орбиту Земли сеть из 12 тысяч спутников.