Автомобили Tesla будут цокать копытами и кричать козлами

Автомобили Tesla будут цокать копытами и кричать козлами. Основатель компании Илон Маск пообещал установить в новых моделях дополнительную опцию – владельцы смогут менять гудки и даже звуки движущейся машины. Об этом Маск сообщил на своей странице в Twitter.

В качестве примера привел топот лошадей, а также использовал эмодзи с дующим ветром и козлом.

Впрочем, многие пользователи в комментариях посчитали заявление Илона Маска просто шуткой. Он уже не раз скрывал проблемы своих компаний необычными обещаниями или предложениями. А все потому инвесторы верят Маску все меньше и меньше. И сомневаются, что он сможет выполнить годовой план поставок в 360 тысяч автомобилей.