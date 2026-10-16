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16 октября, 03:44

Политика

Трамп заявил, что конфликт на Украине урегулируют без участия Зеленского

Фото: x.com/PressSec

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что украинский конфликт в конечном итоге удастся урегулировать. При этом американский лидер считает, что президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в переговорах, поскольку не заинтересован в этом. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax.

"Я думаю, в итоге у них будет какое-то урегулирование. Это не будут делать с ним. Он не хочет урегулирования", – сказал глава Белого дома.

Трамп также заявил, что не испытывает симпатии к Зеленскому. Американский президент раскритиковал украинского лидера, говоря о перспективах урегулирования конфликта.

"Я не большой поклонник Зеленского. Они разрушили Украину", – заявил хозяин Белого дома.

Ранее СМИ сообщали, что отношения Зеленского и Трампа достигли крайне низкого уровня. По данным журналистов, одной из причин стал отказ украинского лидера проводить выборы, несмотря на призывы со стороны США.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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