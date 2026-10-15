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15 октября, 16:59

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FT: ЕС намерен призвать Зеленского смягчить критику в адрес Трампа

ЕС намерен призвать Зеленского смягчить критику в адрес Трампа – СМИ

Фото: AP Photo/Dan Bashakov

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) намерены призвать президента Украины Владимира Зеленского сделать публичную критику в адрес президента США Дональда Трампа менее резкой. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Причина – опасения, что подобные заявления лишь ухудшат и так испорченные отношения Вашингтона и Киева, отметило издание.

По информации источников, связанных с подготовкой саммита европейского сообщества в Брюсселе, послание от 27 лидеров ЕС будет "сочувствующим, но твердым". Донести его до Зеленского планируют лично 16 октября на закрытой встрече на полях саммита, который проходит 15–16-го числа.

Один из собеседников газеты, комментируя жалобы Зеленского, отметил, что это может быть правдой, но "не всегда обо всем нужно громко заявлять".

Ранее Трамп заявил, что Украина нуждается в другом лидере, который будет способен заключить сделку с Россией. По его словам, у Зеленского было много таких возможностей, однако он не воспользовался ни одной. Он также упрекнул украинского президента в создании проблем для всего мира.

Зеленский, в свою очередь, указал, что не планирует уходить с поста президента и проводить на Украине выборы под давлением извне.

СМИ также писали, что Зеленский довел отношения с Трампом до нового кризиса. Журналисты указали, что украинский лидер "опустил их отношения до уровня, которого не наблюдалось со времен их конфликта в Овальном кабинете в феврале 2025 года".

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