Мирошник заявил, что Зеленский уехал в Лондон из-за обиды на Трампа

Фото: ТАСС/Георгий Чернышов

Украинский лидер Владимир Зеленский покинул Киев и отправился в Лондон на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости провести выборы на Украине. Об этом в своем телеграм-канале заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его мнению, обидные слова Трампа и неприятные американские предложения по урегулированию вынудили Зеленского оставить страну и обесточенную столицу, после чего он отправился к "хозяевам" за подсказками.

"Украинский суверенитет и независимость они такие, без решений настоящих хозяев просто никак", – прокомментировал дипломат.

Ранее Трамп уже несколько раз высказывался о необходимости проведения выборов на Украине. На этом фоне украинский лидер решил уехать в Великобританию для встречи с премьер-министром Энди Бернемом и королем Карлом III. Зеленский отмечал, что стороны обсудят вопросы безопасности и примут решения, которые усилят Киев.

