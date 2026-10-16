Politico: фон дер Ляйен предложила создать стратегические запасы газа в ЕС

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Европейский союз рассматривает возможность создания единой системы стратегических запасов газа на случай перебоев с поставками. С такой инициативой, по данным издания Politico, выступила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Идея возникла на фоне опасений по поводу возможного дефицита топлива предстоящей зимой. Как отмечает Politico со ссылкой на трех дипломатов и двух представителей Евросоюза, европейские газохранилища в этом году заполнены до рекордно низкого уровня.

Одной из причин сложившейся ситуации стали высокие летние цены на газ. На стоимость топлива, в частности, повлиял конфликт на Ближнем Востоке.

При этом конкретный механизм формирования общеевропейских резервов пока не определен.

Ранее представитель Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен предупредила об "очень тяжелой зиме" в Европе из-за высоких цен на энергоносители. На брифинге в Брюсселе она поддержала решение стран Евросоюза и G7 направить на рынок 50 миллионов баррелей нефти и 50 миллионов баррелей дизельного топлива из стратегических запасов.