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16 октября, 04:39

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Эндокринолог Баранов: диабет второго типа можно вывести в ремиссию

Врач объяснил, при каких условиях можно вылечить диабет

Фото: depositphotos/imagepointfr

На ранних стадиях диабета второго типа изменение образа жизни в сочетании с назначенным лечением может помочь добиться ремиссии заболевания. Для этого необходимо уменьшить количество жира в организме, повысить физическую активность и нарастить мышечную массу. Об этом РИА Новости рассказал врач-эндокринолог и диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Павел Баранов.

По словам специалиста, добиться ремиссии проще, если человек болеет диабетом второго типа недавно. В таких случаях важны не только снижение веса, но и уменьшение запасов висцерального и эктопического жира, а также увеличение мышечной массы и силы.

Баранов подчеркнул, что изменения должны быть комплексными. Помимо регулярной физической активности, пациенту необходимо соблюдать назначенную врачом терапию. По оценке эндокринолога, такой подход может позволить добиться полноценной ремиссии, однако потребует значительных усилий и последовательной работы над собой.

Диабет бывает двух основных типов. При первом типе иммунная система разрушает клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, поэтому организм перестает производить этот гормон. Заболевание часто развивается в детском, подростковом или молодом возрасте и обычно прогрессирует быстро.

При диабете второго типа инсулин продолжает вырабатываться, но клетки организма теряют чувствительность к нему. Болезнь чаще встречается у взрослых и пожилых людей, развивается постепенно и может быть связана с наследственной предрасположенностью, избыточным весом и низкой физической активностью.

При этом достигнутая ремиссия не означает, что заболевание больше не может вернуться. Баранов предупредил, что возвращение к нездоровому образу жизни способно привести к повторному развитию диабета.

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что развитие диабета в некоторых случаях сопровождается симптомами, которые не сразу связывают с заболеванием. По его словам, одним из таких признаков может быть постоянная сухость во рту, которая не проходит даже после употребления воды.

В Минздраве заявили о росте числа пациентов с диабетом

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