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Экономика

10:13

Производство российского электрокара могут начать в первом квартале 2020 года

экономика транспорт

Фото: Минпромторг РФ

Сертификация первого российского электромобиля Zetta находится на финальной стадии. Серийное производство машины планируется начать в первом квартале 2020 года. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

Автомобиль будут собирать почти полностью из отечественных деталей. Стоимость электрокара в базовой комплектации составит 450 тысяч рублей. Главная особенность российского электромобиля заключается в универсальном энергоэффективном тяговом электродвигателе, отметил Мантуров.

Zetta представляет собой компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. Выпускать его будут в Тольятти. Электрокар сможет развивать скорость до 120 километров в час.

Ранее компания Tesla представила новый электрический автомобиль – пикап Cybertruck. Машина получила угловатый и футуристический дизайн.

По словам Илона Маска, внешний вид пикапа напоминает "бронированную машину пехоты из будущего". Дизайн автомобиля сделан по образцу из фильма "Бегущий по лезвию". По функциональным особенностям новинка близка к бензиновой модели Ford F-150. Минимальная цена новой модели будет составлять порядка 40 тысяч долларов.

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