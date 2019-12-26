В Сети можно купить отечественную версию Tesla

Отечественная версия Tesla появилась в продаже

В интернет-продаже появилась отечественная версия электропикапа Tesla Cybertruck.

Российские умельцы собрали его из модели ВАЗ-2109. При этом внешне автомобиль теперь почти не отличим от оригинала.

Над машиной трудились авторы одного из популярных YouTube-каналов. Им удалось придать кузову футуристические формы. В итоге получился тот самый рубленный дизайн американской модели.

Среди минусов – в российской копии нет дверей, попасть в салон можно только через багажник. Цена машины – 666 666 рублей. Это почти в четыре раза дешевле оригинала.