Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении законопроект, который предполагал отмену транспортного налога в РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва" по итогам заседания, которое состоялось в четверг, 12 декабря.

Документ подготовили и внесли на рассмотрение нижней палаты парламента депутаты от фракции "Справедливая Россия" во главе с ее руководителем Сергеем Мироновым. По словам политика, налог уравнивает и активных автомобилистов, и водителей, чьи машины не используются, а собираемость налога составляет порядка 50 процентов.

В комитете Госдумы по бюджету и налогам оценили документ и отметили, что полная отмена налога ударит по бюджетам субъектов РФ. Выпадающие доходы ухудшат финансовое положение и самостоятельность регионов страны, а новый законопроект не указывает источники их компенсации.

Ранее Мосгордума приняла закон об освобождении от транспортного налога владельцев электромобилей. Льгота действительна в течение пяти лет с момента вступления документа в силу.

