Владельцев электромобилей освободили от транспортного налога

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Московская городская дума приняла закон об освобождении от транспортного налога на пять лет владельцев электромобилей. Предполагается, что это будет стимулировать расширение использования экологически чистого электротранспорта, сообщает Агентство "Москва".

Также закон предусматривает льготу по налогу на имущество организаций для парков развлечений.

На пять лет законопроект продлевает льготы по налогу на имущество, уплачиваемого от кадастровой стоимости. Это касается сертифицированных гостиниц, зданий, фактически не используемых в торгово-офисных целях, но находящихся на земельных участках, вид разрешенного использования которых допускает размещение торгово-офисных объектов.

Также закон устанавливает стоимость патента на право занятия трудовой деятельностью для иностранных граждан на 2020 год в размере 5350 рублей в месяц.

Сергей Собянин заявил, что власти города будут способствовать внедрению электромобилей в столичную инфраструктуру. По его словам, будут рассматриваться варианты перехода служебного и коммунального транспорта на электрические двигатели. В ближайшие четыре года появится 300 точек заправки электромобилей.

На сегодняшний день в столице зарегистрировано порядка 2,5 тысячи единиц транспорта с электрическими двигателями. Парковка для легковых электромобилей в зонах платного парковочного пространства бесплатна.

Парк "Мосгортранса" будет пополняться электробусами и трамваями. К концу текущего года число электробусов достигнет 300, а с 2021-го город прекратит закупать дизельные автобусы. В Москве работают 40 зарядных станций для электромобилей и 90 для электробусов. С каждым годом становится все больше электросамокатов и велосипедов – как личных, так и взятых напрокат.