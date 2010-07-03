Россияне стали в три раза чаще покупать электромобили

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Продажи электромобилей в России за первые 6 месяцев нынешнего года выросли почти в три раза. Об этом сообщает пресс-служба аналитического агентства "Автостат".

"В первом полугодии 2019 года обладателями новых электромобилей в России стали 147 человек – это в 2,8 раза больше, чем за тот же период прошлого года", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что чуть более половины продаж пришлась на электрический кроссовер Jaguar I-Pace. За 6 месяцев его приобрели 74 жителя страны. Второе место осталось за Nissan Leaf – 41 штука. Замыкает тройку лидеров модель Tesla Model X. За первое полугодие ее приобрели 17 россиян.

"Несмотря на столь стремительный рост, продажи новых электрокаров остаются на очень низком уровне", – заявили в "Автостате".

Ранее в компании назвали самые популярные в России праворульные машины. За первое полугодие рынок легковых авто с правым рулем сократился на 1 процент.