Эксперты определили самые популярные в России праворульные машины

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По итогам первого полугодия 2019-го самой популярной праворульной машиной в России стала Toyota Corolla – за шесть месяцев было продано 25703 автомобилей этой модели, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического агентства "Автостат".

В тройку лидеров также попали Honda Fit (10139) и Toyota Mark (8586). Отмечается, что в топ-10 оказались еще пять моделей Toyota (Vitz, Corona, Carina, Caldina, Prius), а также Mazda Demio и Toyota Camry.

При этом эксперты заметили, что за первое полугодие российский рынок легковых авто с правым рулем сократился на 1%.

Ранее стало известно, что розничные цены на автомобили Aurus в России могут объявить к концу лета 2019 года во время открытия фирменного шоурума в Москве. В России в продажу поступят две модели – седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine. По прогнозам, стоимость машин составит около 18 миллионов рублей.