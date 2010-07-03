В России выросли цены на автомобили Lada

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В пресс-службе компании "АвтоВАЗ" сообщили, что с августа цены на модели автомобилей Lada были повышены на 0,9%. Об этом пишет РИА Новости.

В компании подчеркнули, что ситуация никак не связана с работой поставщиков.

Отмечается, что это уже третье повышение за год. Сначала в связи с увеличением НДС цены выросли на весь модельный ряд – речь шла о повышении на 2,5-3%. С 1 июля "АвтоВАЗ" увеличила цены на все модификации Lada Vesta и Lada Granta, кроме версий Cross, на пять тысяч рублей.

По итогам первого полугодия 2019-го продажи "АвтоВАЗа" в России выросли на 2,5% в годовом выражении и составили 174186 тысячи машин. При этом конкретно в июне они снизились на 2%.

"АвтоВАЗ" входит в альянс Renault – Nissan – Mitsubishi. Компания выпускает автомобили под четырьмя брендами: Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производство базируется в Тольятти (АО "АвтоВАЗ") и Ижевске (ООО "Лада Ижевск").

В начале июня стало известно, что "АвтоВАЗ" отзывает более 900 Lada Xray. Отзыву подлежат автомобили, проданные в России с января по начало июня 2019 года. Как пояснили в концерне, на машинах заменят вал электромеханического усилителя рулевого управления. Все ремонтные работы выполнят бесплатно.