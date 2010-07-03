"АвтоВАЗ" отзывает более 900 Lada Xray

"АвтоВАЗ" отзывает 933 автомобиля Lada Xray из-за риска повреждения сварного шва вала усилителя электромеханического усилителя рулевого управления, сообщает пресс-служба Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с января 2019 года по сегодняшний день. Список VIN-кодов представлен на сайте Росстандарта в разделе "Документы".
Владельцев автомобилей Lada Xray, подпадающих под отзыв, проинформируют по телефоны или письмом. Машину нужно будет предоставить в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
На транспортных средствах заменят вал электромеханического усилителя рулевого управления. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Ранее сообщалось, что российский представитель Ford ООО "Форд Соллерс Холдинг" отзывает 14 тысяч 576 автомобилей Ford Explorer из-за проблем с подвеской. Отзыв коснется моделей, реализованных с августа 2012 года по апрель 2018 года.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.