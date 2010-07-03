"АвтоВАЗ" отзывает более 900 Lada Xray

"АвтоВАЗ" отзывает 933 автомобиля Lada Xray из-за риска повреждения сварного шва вала усилителя электромеханического усилителя рулевого управления, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с января 2019 года по сегодняшний день. Список VIN-кодов представлен на сайте Росстандарта в разделе "Документы".

Владельцев автомобилей Lada Xray, подпадающих под отзыв, проинформируют по телефоны или письмом. Машину нужно будет предоставить в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

На транспортных средствах заменят вал электромеханического усилителя рулевого управления. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Ранее сообщалось, что российский представитель Ford ООО "Форд Соллерс Холдинг" отзывает 14 тысяч 576 автомобилей Ford Explorer из-за проблем с подвеской. Отзыв коснется моделей, реализованных с августа 2012 года по апрель 2018 года.