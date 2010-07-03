Тысячи автомобилей Ford Explorer отзывают в России

Российский представитель Ford ООО "Форд Соллерс Холдинг" отзывает 14 тысяч 576 автомобилей Ford Explorer из-за проблем с подвеской, сообщает Росстандарт.

Отзыв коснется моделей, реализованных с августа 2012 года по апрель 2018 года.

"Частые толчки и диапазон отскока всей подвески на неровных дорогах могут увеличить изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колес, что может привести к образованию трещин", – сказано в сообщении.

Как уточнили в Росстандарте, из-за трещин на рычаге регулировки схождения колес растет риск аварий. Ремонт машин будет бесплатным для их владельцев.

Ранее сообщалось об отзыве почти 20 автомобилей Mercedes-Benz из-за датчика в электроусилителе рулевого управления. Отзыву подлежат машины, произведенные в 2018-2019 годах, с VIN-кодами согласно приложению.

