Audi отзывает авто в РФ из-за возможных проблем с тормозами

Около 500 Audi Q5 отзывают в России из-за возможных проблем с главным тормозным цилиндром, сообщает Росстандарт.
Это коснется 486 машин, реализованных в период с 2018 по 2019 год, с VIN-кодами согласно приложению. В агентство пояснили, что в некоторых случаях главный тормозной цилиндр может не соответствовать спецификациям. Из-за этого могут возникнуть неисправности, иногда – отказ работы системы. Работоспособность электронного стояночного тормоза (ЕРВ) и его функции аварийного торможения сохраняются.
Владельцев транспортных средств, подпадающих под отзыв, оповестят о необходимости предоставить его в ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта. Автомобилисты могут сами определить, попадает ли их машина по отзыв. Для этого нужно сопоставить его VIN-код с прилагаемым перечнем.
Еще 420 автомобилей отзывает Lexus. Причина – некорректная сборка шины и колесного диска. Это распространяется на Lexus LS 500 и Lexus LS 350.
Audi отзывает в России более 4400 автомобилей из-за неисправности двигателя. Отзыв коснется машин A4, A5, A6, A7, A8, Q7, реализованных с 2013 по 2018 годы.
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