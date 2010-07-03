Lexus отзывает в России 420 автомобилей

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Lexus в России отзывает 420 машин серий LS 500 и LS 350 из-за некорректной сборки шины и колесного диска. Об этом сообщил Росстандарт.

"Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 420 автомобилей марки Lexus LS 500 и Lexus LS 350. Программа мероприятий представлена уполномоченным представителем изготовителя ООО "Тойота Мотор", являющимся официальным представителем Lexus на российском рынке. Отзыву подлежат автомобили, произведенные с 11 января по 12 июля 2018 года и укомплектованные шинами типа run-flat, с VIN-кодами согласно приложению", – сообщило ведомство.

Причина отзыва – некорректная сборка шины и колесного диска. При поездке на автомобиле в таком состоянии трещина может увеличиться, это вызовет посторонний звук или нехарактерную вибрацию в автомобиле. Также возможно падение давления в шине и повышение ее температуры.

Представители ООО "Тойота Мотор" проинформируют владельцев Lexus LS 500 и Lexus LS 350, подпадающих под отзыв, через рассылку писем и по телефону. Владельцы должны будут предоставить свои машины в ближайший дилерский центр для ремонта. Шины заменят на новые, все ремонтные работы будут проведены бесплатно.

В марте сообщалось, что Audi отзывает в России более 4400 автомобилей из-за неисправности двигателя. Отзыву подлежат машины A4, A5, A6, A7, A8, Q7, которые были реализованы с 2013 по 2018 годы.