Audi отзывает автомобили в России

Автоконцерн Audi отзывает в России более 4,4 тысячи автомобилей из-за неисправности двигателя. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Отзыву подлежат 4 453 автомобиля марки Audi A4, A5, A6, A7, A8, Q7, которые были реализованы с 2013 по 2018 год. Причина – утечка топлива на одной или обеих топливных рампах двигателя, в результате чего может ощущаться запах топлива.
Владельцев автомобилей проинформируют о неполадке и предложат передать транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Специалисты проведут замену топливной рампы низкого давления обоих рядов цилиндров. Все работы будут осуществляться бесплатно.
1 марта Росстандарт сообщил об отзыве почти 2,5 тысячи автомобилей марки Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroen Spacetourer, Citroen Jumpy 2017 и 2018 годов выпуска. Причина – возможные неполадки с машинами.
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