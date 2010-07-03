Peugeot и Citroen уезжают из России

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Почти 2,5 тысячи автомобилей Peugeot и Citroen отзывают в России из-за возможных неполадок, сообщается на сайте Росстандарта.

"Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва 2 тыс. 466 транспортных средств марки Peugeot и Citroen. Программы мероприятий представлены уполномоченным представителем изготовителя ООО "Пежо Ситроен Рус", являющимся официальным представителем Peugeot и Citroen на российском рынке", – говорится в сообщении.

Уточняется, что отзыву подлежат автомобили Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroen Spacetourer, Citroen Jumpy 2017 и 2018 годов выпуска. Представители автопроизводителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв с помощью писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта. Также владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв.

Ранее стало известно, что французский концерн Peugeot Societe Anonyme отзывает в России более 15 тысяч автомобилей Peugeot и Citroen. Причина – признаки неисправности натяжителя ремня, которые могут привести к потере привода навесного оборудования, говорится на сайте Росстандарта.

Кроме того, отзыву подлежат 883 автомобиля Peugeot (4008, 4007). В этом случае у машин проверят клеевое крепление люка крыши к рамке, которое может со временем ослабевать и не обеспечивать надлежащую фиксацию элементов. По данным автоконцерна, ни одного ДТП из-за этих дефектов зафиксировано не было. Все работы будут бесплатными для автовладельцев.