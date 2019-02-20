Автомобили Nissan Datsun отзывают в России

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Более 60 автомобилей Nissan Datsun отзывают в РФ из-за возможных проблем с задними колесами. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что на автомобили могли быть установлены ступицы заднего колеса с несоответствующим химическим составом металла, что могло снизить их прочность. При продолжительной эксплуатации автомобиля в такой ступице могут появиться трещины, что приведет к возникновению ненормального шума в движении", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что отзыву подлежат автомобили, произведенные в сентябре 2018 года. Представители Nissan должны будут проинформировать об этом владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, с помощью рассылки писем или по телефону.

Ранее стало известно, что французский концерн Peugeot Societe Anonyme отзывает в России более 15 тысяч автомобилей Peugeot и Citroen. Причина – признаки неисправности натяжителя ремня, которые могут привести к потере привода навесного оборудования, говорится на сайте Росстандарта.

Кроме того, отзыву подлежат 883 автомобиля Peugeot (4008, 4007). В этом случае у машин проверят клеевое крепление люка крыши к рамке, которое может со временем ослабевать и не обеспечивать надлежащую фиксацию элементов.

По данным автоконцерна, ни одного ДТП из-за этих дефектов зафиксировано не было. Все работы будут бесплатными для автовладельцев.