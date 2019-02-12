Peugeot и Citroen массово уезжают из России

Французский концерн Peugeot Societe Anonyme отзывает в России более 15 тысяч автомобилей Peugeot и Citroen. Причина – признаки неисправности натяжителя ремня, которые могут привести к потере привода навесного оборудования, говорится на сайте Росстандарта.

"Отзыву подлежат 14 тысяч 615 автомобилей марки Citroen (C4 Aircross, C Crosser) и Peugeot (4008, 4007), реализованные с мая 2008 года по декабрь 2011 года, с VIN-кодами согласно приложению на сайте Росстандарта", – говорится в сообщении.

Кроме того, отзыву подлежат 883 автомобиля Peugeot (4008, 4007). В этом случае у машин проверят клеевое крепление люка крыши к рамке, которое может со временем ослабевать и не обеспечивать надлежащую фиксацию элементов.

По данным автоконцерна, ни одного ДТП из-за этих дефектов зафиксировано не было. Все работы будут бесплатными для автовладельцев.