BMW отзовет свыше 28,6 тысячи машин в России

Компания "БМВ Русланд трейдинг", которая является дилером BMW в РФ, отзывает 28,63 тысячи автомобилей. Как уточнили в Росстандарте, всему виной проблемы в системе рециркулирования отработавших газов.
Установлено, что дефекты есть в 19,92 тысячи машинах серий F84, F01, F02, F06, F07, F10, F11, F12, F13, F15, F16, F22, F25, F26, F34, которые были куплены с 2011 по 2015 год. Кроме того, отзыв затронет 8,71 тысячи автомобилей серий F10, F15, F21, F22, F25, F26, F30, F32, F33, F34, F36, реализованных с 2014 по 2016 год.
Выявленные проблемы могут привести к негерметичности радиатора системы рециркуляции отработавших газов. В таком случае выступающая охлаждающая жидкость в сочетании с отложениями сажи и масла может образовывать воспламенение отложения.
Все машины бесплатно проверят специалисты, которые при необходимости заменят радиатор системы рециркуляции отработавших газов и дифференцированную систему выпуска.
Ранее стало известно, что Renault отзовет в РФ более трех тысяч автомобилей. Это связано с возможностью некорректного срабатывания подушки безопасности в случае фронтального удара.
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