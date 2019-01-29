Renault отзовет в РФ более трех тысяч автомобилей

Renault отзовет с российского рынка 3 622 автомобиля из-за возможности некорректного срабатывания подушки безопасности в случае фронтального удара, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили SR SANDERO LOGAN и SR DOKKER, реализованные с ноября 2017 года. Владельцев машин, подпадающих под отзыв, оповестят по телефону или почте.

Им предложат сдать транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Определить, подпадает ли автомобиль под отзыв, можно самостоятельно по VIN-коду.

На отозванных транспортных средствах заменят водительские подушки безопасности. Все ремонтные работы пройдут бесплатно для владельцев.