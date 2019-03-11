Детское кресло или адаптер: что купить в машину

Сегодня нет никаких препятствий для того, чтобы в одиночку путешествовать даже с грудным ребенком. Главное – всегда помнить о правилах безопасности. О том, как выбрать детское удерживающее устройство для автомобиля и к каким приспособлениям прибегать не стоит – в материале портала Москва 24.

По букве закона

Согласно пункту 2.1.2 ПДД при движении за рулем автомобиля водитель обязан "быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности". Дети также являются полноценными пассажирами транспортного средства (ТС), однако когда речь заходит о них, в силу специфики их параметров и роста в правилах появляются дополнения.

И сегодня в автомобиле непросто не рекомендуется держать ребенка на руках во время движения, но это официально запрещено.

Это миф, что езда на родительских коленях может обезопасить ребенка от любых непредвиденных обстоятельств на дороге. "При столкновении или резком торможении вес пассажира возрастает в несколько раз, и удержать ребенка от резкого удара практически невозможно", – объясняется на официальном сайте Госавтоинспекции. А если при этом еще и не пристегнут держащий малыша родитель, верная гибель младшего практически неизбежна.

Поэтому, чтобы максимально обезопасить ребенка в автомобиле, стоит приобрести детское удерживающее устройство (ДУУ). Кресла и детские ремни были придуманы не только для удобства взрослых: официально доказано, что ничего лучше специальных ДУУ не оберегает детей в момент столкновения.

На сегодняшний день, согласно правилам дорожного движения, перевозка детей в автомобиле в возрасте до семи лет должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Без исключений: как на переднем, так и на заднем сиденьи маленький ребенок обязательно должен быть надежно зафиксирован во время движения транспорта. Однако для детей постарше (7–11 лет включительно), согласно изменениям в ПДД, действующим с лета 2017-го, выбор обеспечивающего безопасность устройства остается на совести родителей. Правилами разрешено использовать как ДУУ, так и простые ремни безопасности. Но такое послабление распространяется только на заднее сиденье: если ребенок сидит спереди, родители также должны установить удерживающее устройство.

Согласно пункту 3 статьи 12.23 КоАП РФ , нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц – двадцати пяти тысяч рублей, а на юридических – ста тысяч рублей.

Кресло или адаптер

Раньше такой вопрос стоял среди родителей, которые активно пользовались транспортным средством с ребенком на руках. В правилах существовала поправка: перевозка детей должна была осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с помощью "иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности".

Этими иными средствами были "направляющие лямки" или адаптеры, которые использовались как в комплекте с детским бустером (сиденье без спинки), так и без него – только с ремнями безопасности.

Стандартная система безопасности автомобиля рассчитана на параметры взрослого человека с определенными размерами. Если пристегнуть обычными ремнями ребенка, то они займут не то положение, для которого предусмотрены: одна часть ремня будет проходить вдоль живота, вторая – в области шеи или головы.

Адаптер же регулировал стандартный ремень безопасности таким образом, чтобы маленького ребенка он пристегивал по тем же линиям, что и взрослого человека. Его также можно было подстроить под индивидуальные размеры. А главное преимущество – доступная цена. Именно поэтому такие приспособления пользовались большой популярностью в России.

Вот только "направляющие лямки" не так безопасны, как может показаться на первый взгляд. Росстандарт выяснил, что при лобовом столкновении ребенок получает чрезмерную нагрузку на органы брюшной полости.

"В результате испытаний на полигоне "НАМИ" с использованием манекена ребенка была установлена угроза причинения вреда при лобовом столкновении со скоростью 50 километров в час. "Направляющие лямки" не обеспечивают необходимую защиту детей, уязвимые части ребенка (живот) подвергаются чрезмерным перегрузкам", – рассказали в Росстандарте.



Во время аварии безопасность во многом зависит от положения сидящего человека. При подобном столкновении у взрослого ремень безопасности упирается в выступ верхней части костей таза, который и удерживает его тело. В то же время детские кости еще недостаточно крепки, чтобы обеспечивать такую защиту, и как следствие – у ребенка подобной опоры нет. Получается, что тело малыша не фиксируется во время движения. Поэтому во время лобового столкновения он "выныривает" из ремня, перетянутого лямкой, и удар приходится как раз в брюшную полость, что чревато тяжелейшими травмами внутренних органов.

Согласно данным LAB (французской Лаборатории исследования безопасности), именно повреждения брюшной полости являются самыми распространенными и серьезными травмами при ДТП у маленьких пассажиров в возрасте от 6 до 11 лет. Однако не обязательно попадать в аварию, чтобы травмировать ребенка. При такой защите для получения повреждений достаточно будет и резкого торможения.

Кроме того, адаптер не защищает и другую нежную часть детского организма. "В случае ДТП или резкого торможения, особенно при боковом ударе, самая сильная нагрузка идет на шею и шейные позвонки", – рассказала порталу Москва 24 член Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре. Она подчеркнула, что при использовании адаптеров ничто не помогает удержать шею в зафиксированном состоянии.

Вследствие сильного столкновения у детей появляются серьезные травмы, связанные в дальнейшем с инвалидностью или даже с гибелью.

По словам Агре, "направляющие лямки" часто бывают некачественными. "Накладки (адаптеры. – Прим. ред.) никто не сертифицирует, с ними не проводится краш-тестов, делаются они из непонятных материалов", – отметила она. Вследствие этого во время столкновения или сильного торможения "лямка" может порваться, и тогда ремень надавит прямо на шею ребенка, что может привести к удушению.

Поэтому в связи с "провалом" краш-теста 9 февраля 2017 года в Правила Евразийской экономической комиссии ООН были внесены изменения об исключении "направляющих лямок" (корректоров ремня безопасности) из числа детских удерживающих устройств. А значит, в настоящее время их запрещено использовать для организации безопасности ребенка в автомобиле.

Более того, Наталья Агре посоветовала не пристегивать и стандартными ремнями более взрослых детей, которых, в соответствии с текущими ПДД, можно возить на заднем сиденьи автомобиля без ДУУ. Ведь несмотря на возраст, параметры ребенка редко дотягивают до взрослого человека, а значит, посадка будет неправильной. И при столкновении ремень также может спровоцировать удушение.

Остается последний, самый надежный вариант – детские автомобильные кресла.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Выбираем с умом

Наталья Агре посоветовала родителям планировать такую покупку заранее. Кресло должно тщательно подходить ребенку по всем параметрам, быть удобным и иметь надежные крепления.

"В первую очередь проверьте, есть ли в вашем автомобиле система ISOFIX (система крепления детских кресел. – Прим. ред.)", – сказала собеседница портала. По ее мнению, такой вид креплений наиболее надежный, чем фиксация кресла ремнями. И если в автомобиле есть эта система, значит и кресло должно появиться соответствующее.

"Также не поленитесь проверить сертификаты качества потенциальной покупки, посмотреть в интернете краш-тесты с конкретным креслом", – добавила Агре. Нелишним будет и пробежаться по сайтам с отзывами, чтобы понять, устраивает ли качество продукта других потребителей, а если нет – в чем заключаются основные претензии. Там же можно найти информацию о видах и фирмах кресел, которые советуют уже опытные водители.

И главное: удерживающее устройство должно идеально подходить по размерам ребенку, чтобы надежно фиксировать положение его тела. Для каждого возраста существует определенное кресло, соответствующее средним параметрам малыша в этот период взросления.

Эксперты советуют подбирать менее универсальные с точки зрения возраста приспособления – тогда они надежнее фиксируют тело ребенка. А Наталья Агре предложила просто взять ребенка с собой в магазин: "Если ребенок не совсем маленький, идите за покупкой вместе с ним: предложите ему сесть, узнайте, комфортно ли – ведь малышу долгое время придется находиться в этом кресле".