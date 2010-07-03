Продажи легковушек в России упали впервые за два года

Февраль текущего года отметился падением продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России на 3,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на комитет автопроизводителей АЕБ.
По словам экспертов, подобное случилось впервые за два года. Количество проданных машин сократилось с 133 177 до 128 406.
Председатель комитета Йорг Шрайбер пояснил, что потребительская уверенность снижалась на протяжении нескольких месяцев, а потому переход в область отрицательных значений не стал неожиданностью.
Как отмечают специалисты, сейчас перспектива рынка не слишком обнадеживает. Отчасти это связано с тем, что анонсированные кабмином меры поддержки продаж автомобилей пока ограничены в объеме. Речь идет о программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
В текущем году АЕБ ждет небольшого роста рынка – до 1,87 миллиона штук. Это притом, что в последние два года продажи новых автомобилей в РФ росли двузначными темпами.
Ранее стало известно, что концерн Audi отзывает в России более 4,4 тысячи автомобилей. Всему виной неисправность двигателя у ряда моделей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.