Продажи легковушек в России упали впервые за два года

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Февраль текущего года отметился падением продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России на 3,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на комитет автопроизводителей АЕБ.

По словам экспертов, подобное случилось впервые за два года. Количество проданных машин сократилось с 133 177 до 128 406.

Председатель комитета Йорг Шрайбер пояснил, что потребительская уверенность снижалась на протяжении нескольких месяцев, а потому переход в область отрицательных значений не стал неожиданностью.

Как отмечают специалисты, сейчас перспектива рынка не слишком обнадеживает. Отчасти это связано с тем, что анонсированные кабмином меры поддержки продаж автомобилей пока ограничены в объеме. Речь идет о программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

В текущем году АЕБ ждет небольшого роста рынка – до 1,87 миллиона штук. Это притом, что в последние два года продажи новых автомобилей в РФ росли двузначными темпами.

Ранее стало известно, что концерн Audi отзывает в России более 4,4 тысячи автомобилей. Всему виной неисправность двигателя у ряда моделей.