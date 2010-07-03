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14:15

"АвтоВАЗ" отзывает почти 33 тысячи машин из-за проблем с тормозами

транспорт авто

14:15

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Фото: www.lada.ru

"АвтоВАЗ" отзывает почти 33 тысячи автомобилей Lada Largus из-за неисправности тормозной системы. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Росстандарт проинформировал автовладельцев о добровольном отзыве 32 тысяч 892 машин марки Lada Largus. "Программа мероприятий представлена ПАО "Автоваз", являющимся официальным изготовителем Lada на российском рынке", – сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что отзыву подлежат машины, реализованные с ноября 2017 года по сегодняшний день. Их VIN-коды можно узнать в разделе "Документы" на сайте Росстандарта.

Причиной отзыва автомобилей стало возможное смещение мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов. Владельцев Lada Largus, которые подпадают под отзыв, уведомят письмом или по телефону о необходимости обратиться в ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта. Специалисты проверят дату производства вакуумного усилителя и, при необходимости, заменят его.

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