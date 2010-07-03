Несколько машин Mercedes-Benz отзывают в России

Фото: cars.mercedes-mbr.ru

Почти 20 автомобилей Mercedes-Benz отзывают в России из-за датчика в электроусилителе рулевого управления. Об этом сообщает Росстандарт.

"Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва 18 транспортных средств марки Mercedes-Benz С-/Е – Класса и GLK (тип 205, 213, 238, 253). Программы мероприятий представлены уполномоченным представителем изготовителя АО "Мерседес-Бенц РУС", являющимся официальным представителем Mercedes на российском рынке", – сказано в сообщении.

Отзыву подлежат машины, произведенные в 2018-2019 годах, с VIN-кодами согласно приложению. Датчик в электроусилителе рулевого управления мог быть сделан не в соответствии со спецификацией, заявил Росстандарт.

Представители АО "Мерседес-Бенц РУС" проинформируют владельцев этих машин о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для ремонта. Также владельцы могут сами определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. На машинах бесплатно заменят электроусилитель рулевого управления.

Ранее стало известно, что "АвтоВАЗ" отзывает почти 33 тысячи автомобилей Lada Largus из-за неисправности тормозной системы.