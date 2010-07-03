Эксперты выяснили, какие автомобили приносят владельцам больше удовольствия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Евгений Самарин
Если для одних автовладельцев машина – лишь средство передвижения, то другие наслаждаются самим процессом вождения и высоким уровнем комфорта. Эксперты аналитического агентства "Автостат" провели исследование и выяснили, автомобили каких марок приносят владельцам больше удовольствия.
По результатам опроса, наибольшее удовольствие от вождения получают владельцы Land Rover (64%). Вторую и третью строчки рейтинга заняли Lexus и Mercedes-Benz с 59,5% и 59,3% владельцев, которым нравится проводить время за рулем. В первую пятерку также попали Volvo (57,1%), и Volkswagen (56,7%). За ними следуют Mitsubishi (52,5%), KIA (50%), BMW (47,6%), Honda (47,2%) и Citroen (45,5%).
Как отметили автоэксперты, половину машин в рейтинге представлют премиальные марки.
Ранее "Автостат" назвал самую популярную у россиян иномарку. По итогам 2018 года ей стала Kia Rio.
По информации агентства, в России насчитывается 752 тысячи экземпляров этого автомобиля. Второе место в рейтинге занял Hyundai Solaris (739,2 тысячи штук). Замыкает тройку лидеров Ford Focus с результатом 737,2 тысячи зарегистрированных автомобилей.
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